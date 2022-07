L'offerta dell'Inter, le telefonate del Napoli, la mossa del Milan: il punto sul futuro di Dybala

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Quale futuro per Paulo Dybala? Attualmente a Miami in vacanza, in attesa di conoscere novità sul suo avvenire, la Joya è al centro di un intrigo di mercato. L'Inter, la squadra che s'è mossa prima, deve vendere prima Sanchez e uno tra Dzeko e Correa per far partire l'assalto. Tuttavia è dei nerazzurri l'offerta migliore, pertanto sono loro ad essere in pole.

Dietro all'Inter

Il Napoli negli ultimi giorni ha fatto più di una telefonata a Jorge Antun, agente dell'argentino, anche per cautelarsi in caso di addio di Osimhen, ma l'entourage è consapevole che le trattativa con De Laurentiis per i diritti d'immagine sono a dir poco laboriose. Poi c'è il Milan, che ha effettuato la prima chiamata, ma al momento non è in grado di pareggiare l'offerta dell'Inter e ha altre priorità. A fare il punto della situazione è il Corriere della Sera.