L'Olanda di Reijnders vince ad Atene e si avvicina a Euro 2024

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Importante vittoria dell'Olanda ad Atene nelle qualificazioni ad Euro 2024: 1-0 con rigore trasformato da Van Dijk al 93'. Nel gruppo B, già vinto dalla Francia, gli olandesi raggiungono i greci a 12 punti ma con una partita in meno ed in vantaggio negli scontri diretti con gli ellenici. Nel primo tempo l'Olanda aveva sprecato un altro penalty, calciato da Weghorst e parato da Vlachodimos. Espulso a fine partita Gustavo Poyet, ct uruguaiano della Grecia.

Insaziabile Portogallo che, seppure già promosso, è andato a vincere 5-0 in casa della Bornia Erzegovina, cogliendo l'ottavo successo in altrettanti turni, con 32 reti segnate ed appena due incassate. Tutte le marcarture nel primo tempo, compresa la seconda doppietta consecutiva di Cristiano Ronaldo che lo ha portato a quota 127 le reti in nazionale. Sempre nel gruppo J importante successo della Slovacchia guidata da Francesco Calzona che ha vinto 1-0 in Lussemburgo ed ha consolidato il secondo posto. (ANSA).