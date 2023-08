L'Olimpico aspetta Lukaku (con o senza esordio): venerdì stadio sold out per Roma-Milan

L'estate di Romelu Lukaku, adesso nuovo attaccante della Roma, è stata anomala: escluso dal Chelsea e costretto ad allenarsi, nell'ultimo mese e mezzo, a ritmi blandi con l'U21 dei Blues. Non ha chiaramente il ritmo partita - sottolinea Il Messaggero - nonostante sia stato seguito da un preparatore atletico personale e le visite lo abbiano trovato a livello medico idoneo. Tuttavia dal punto di vista atletico non si può correre il rischio di perderlo. Quanto accaduto all'Inter nella passata stagione - con la distrazione dei muscoli del flessore della coscia sinistra avuta a fine agosto, con tanto di ricaduta dopo due mesi di stop a ottobre - devono essere da monito.

La prima volta.

Mourinho lo vedrà per la prima volta oggi, quando Romelu scenderà in campo a Trigoria conoscendo così i suoi nuovi compagni. La tentazione di portarlo almeno in panchina venerdì (contro il Milan) esiste ma sarà eventualmente una presenza simbolica. Sarà comunque l'occasione per presentare Big Rom all'Olimpico, in pieno stile Batistuta. Stadio sold out, come al solito, per il colpo dell'estate.