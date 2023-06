L'omaggio del Bayern Monaco a Ibra: "Una fantastica carriera volge al termine"

Anche il Bayern Monaco ha voluto omaggiare Zlatan Ibrahimovic per la sua carriera, che ieri sera è terminata. Questo il messaggio social del club bavarese: "Una fantastica carriera volge al termine. Ti auguriamo il meglio per il tuo futuro".

A fantastic career comes to an end. All the best for your future, @Ibra_official! pic.twitter.com/TrtQqze6ZJ