L'ottovolante di Krunic: perché è tornato in panchina?

Rade Krunic è stato l'acquisto meno "dispendioso" dell'estate rossonera: arrivato per completare il centrocampo rossonero, il bosniaco avrebbe dovuto godere di poche pressioni per provare a mettere in difficoltà l'allenatore settimana dopo settimana. Con Giampaolo, tecnico che teoricamente avrebbe dovuto avvallare il suo acquisto, l'ex Empoli (anche a causa di alcuni problemi fisici) ha giocato soltanto una volta, subentrando nel secondo tempo di Milan-Fiorentina. Con Pioli la situazione è andata meglio, almeno all'apparenza: il classe '93 ha giocato titolare i big match contro Lazio, Juventus e Napoli, riaccomodandosi in panchina contro il Parma e restandoci nelle successive tre uscite. Il bilancio finale parla di sole sei presenze e 322 minuti complessivi: troppo poco, anche in relazione alla situazione in cui verte il Milan e alle prestazioni di chi gli sta davanti nelle gerarchie. Chissà che nel 2020 le cose non possano cambiare, perché quando ha giocato il bosniaco si è ben comportato, reggendo anche contro squadre sulla carta molto più forti del Milan.