L'Udinese annuncia Sanchez: il cileno ha firmato un biennale

Mancava solo l'ufficialità, che è arrivata pochi minuti fa: Alexis Sanchez è nuovamente un calciatore dell'Udinese. Di seguito il comunicato della società friulana e il post su Instagram con cui ha annunciato il ritorno del Nino Maravilla:

"Qui dove è diventato un campione, qui dove ha trovato l’amore di una terra, qui dove la leggenda è iniziata: El Niño Maravilla è tornato tra noi, El Niño Maravilla è di nuovo bianconero! Alexis Sanchez è ufficialmente un giocatore dell’Udinese. Ha firmato un contratto biennale. Si chiude il cerchio con la storia, il club che riaccoglie nella famiglia bianconera il più grande talento scoperto dal reparto scouting bianconero che, dal Friuli, ha spiccato il volo fino a consacrarsi come uno dei più grandi campioni degli ultimi 15 anni sui massimi palcoscenici internazionali. Sanchez, classe 1988, torna a casa sua per mettere a disposizione della nostra squadra tutta la sua immensa classe, la leadership e l’esperienza che, non ultimo, gli hanno consentito di laurearsi campione d’Italia con l’Inter nella passata stagione. L’Udinese e il Friuli sono casa di Alexis che, in tutti questi anni, ha mantenuto legame solidissimo con la società e tutta la Regione ed il club ha fortemente voluto il suo ritorno per mettere a disposizione di mister Runjaic un fuoriclasse assoluto che rappresenta un motivo di orgoglio anche per tutta la tifoseria bianconera. Lo riabbracciamo dopo 13 anni, ancora nel pieno della sua forza e più carico e combattivo che mai per toglierci insieme nuove soddisfazioni. Non necessità di presentazioni, El Niño che lasciò Udine nel 2011 dopo 21 gol in 112 presenze, ritorna con 2 Copa America, 2 Scudetti, 2 Supercoppe italiane, una Coppa Italia, una Liga, una Copa del Rey, 2 supercoppe spagnole, un mondiale per club, 2 Fa Cup e 3 Community Shield nel palmares personale di una carriera incredibile. Ma il meglio deve ancora venire, il libro ha ancora tante pagine da riempire con inchiostro bianconero. Le scriveremo di nuovo insieme. Bentornato Niño!".