L'Udinese indossa delle felpe contro il razzismo prima della sfida con il Monza

Le felpe nere indossate dall'Udinese prima della gara contro il Monza in Serie A non sono semplici capi d'abbigliamento, ma un potente messaggio contro il razzismo. Il nero, scelto come colore simbolico, rappresenta la ferma opposizione del club a ogni forma di discriminazione. Queste felpe, indossate dai giocatori, fungono da simbolo di resistenza e dichiarazione di intenti contro il razzismo nel calcio.

Il gesto si è svolto prima dell'inizio della partita (contro il Monza, ndr), trasformando il momento in un'azione di sensibilizzazione significativa. L'Udinese, con questa iniziativa, ha voluto evidenziare il suo impegno attivo per promuovere un ambiente inclusivo e respingere energicamente ogni forma di discriminazione come già ampiamente dimostrato dopo i fatti che hanno coinvolto Maignan.