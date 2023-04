L'UEFA riunisce il Football Board: presenti anche Maldini e Ancelotti

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Mourinho, Ancelotti, Zidane, Maldini. Sono solo alcune delle stelle del calcio riunite nel nuovo Football Board che si riunirà per la prima volta il 24 aprile. Si tratta di un organo consultivo, approvato dal Comitato Esecutivo dell'Uefa nella sua ultima riunione a Lisbona ad inizio mese. Lo scopo è dare una voce istituzionale ma indipendente su temi fondamentali legati al calcio, tra cui le nuove regole del gioco, gli arbitraggi, il calendario delle partite, lo sviluppo delle giovanili d'élite e la salute dei calciatori. Una formazione di ex stelle del calcio e allenatori d'elitè si riunirà alla casa europea del calcio lunedì 24 aprile per la riunione inaugurale della UEFA Football Board, a Nyon, in Svizzera.

I membri del Board sono stati selezionati in base all'esperienza, ai risultati con club e nazionali, e alla loro reputazione. Tra loro spiccano tante conoscenze del calcio italiano attuale e del passato come José Mourinho, Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Paolo Maldini, Fabio Capello, Javier Zanetti, Luís Figo, Michael Laudrup, Rafael Benitez, Jürgen Klinsmann, Rudi Völler, Robbie Keane, Patrick Vieira, Henrik Larsson. Il direttore tecnico e responsabile del calcio Uefa, Zvonimir Boban, presiederà la riunione affiancato dal vicesegretario generale Uefa Giorgio Marchetti e dal responsabile degli arbitri Roberto Rosetti. L'ordine del giorno della prima riunione prevede discussioni su questioni relative all'arbitraggio, il var, i tocchi di mano e il comportamento dei giocatori, nonché questioni relative alle competizioni e alla salute dei giocatori. (ANSA).