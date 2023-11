L'ultimo 11 azzurro vincente contro la Macedonia: ti ricordi quanti rossoneri c'erano?

L'Italia sta sfidando la Macedonia del Nord, nazionale che negli ultimi anni rappresenta un tabù per gli Azzurri. L'ultima nazionale a battere i macedoni è quella del 2016, che vinse 3-2 fuori casa il 9 ottobre di quell'anno. I rossoneri titolari in quell'occasione erano De Sciglio, Bonaventura e Romagnoli, in panchina c'era Donnarumma e un calciatore che vestiva la maglia della Roma, ma oggi quella rossonera: Alessandro Florenzi.