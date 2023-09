L'umiliazione con l'Inter è storica: record negativo per il Milan

Un 5-1 è già di per sè umiliante, figuriamoci un 5-1 subito in un derby. La batosta che il Milan subito ieri pomeriggio contro l'Inter è però umiliante anche perché arriva in coda a un 2023 orribile dei rossoneri contro i nerazzurri: quinta sconfitta su cinque confronti nell'anno solare, con tanto di 12 gol subiti e solamente uno fatto. Non era mai successo nella storia che i rossoneri perdessero per cinque volte consecutive una stracittadina: umiliazione storica.