L'uragano De Ketelaere abbatte la Lazio: doppietta e Sarri battuto 3-1 dall'Atalanta

vedi letture

Una vittoria strappata, voluta sin dai primi istanti. Un successo che fa sognare in grande, al di là del quarto posto: l'Atalanta vince 3-1 contro la Lazio grazie al gol di Pasalic e alla doppietta di uno stratosferico De Ketelaere aggiundicandosi uno scontro Champions in piena regola. Delude invece la Lazio, timorosa e quasi mai in partita, se non in un finale in cui i bergamaschi hanno abbassato notevolmente i ritmi. Segnali che fanno capire la crescita di una squadra da una parte, ma che evidenziano anche i margini di un gruppo che continua a promettere spettacolo, ma che spesso inciampa sui propri limiti.

Primo tempo dominato

Ritmi elevati e una gara fisica, tosta, uomo contro uomo. Il primo tempo di Atalanta-Lazio non ha di certo deluso le attese, con i padroni di casa subito a creare pericoli in avanti: la zuccata di Kolasinac sul mancino di Miranchuk è stata il preludio al gol atalantino firmato da Pasalic, abile ad agganciare e a girare in porta una sponda di testa da parte di Scalvini. La Lazio nel primo tempo ha combinato davvero poco, i bergamaschi invece hanno gestito il possesso vincendo praticamente tutti i duelli. A due minuti dal termine il fallo di mano di Marusic in area ha dato la possibilità a De Ketelaere di segnare il gol del raddoppio: palla da una parte, Provedel dall'altra e nerazzurri avanti di due reti.

Trionfo nerazzurro

Chi si aspettava una reazione biancoceleste nella ripresa è rimasto deluso, nemmeno il doppio cambio Luca Pellegrini-Casale al posto di Gila-Lazzari ha dato i propri frutti. L'Atalanta ha continuato a macinare gioco cercando anche la gestione, Miranchuk al quarto d'ora si è divorato il gol del 3-0 calciando su Provedel dopo un'azione iniziata dallo stesso de Ketelaere. È bastato aspettare mezz'ora per vedere il terzo gol dei padroni di casa arrivato al termine di un'azione personale del belga: mancino sul primo palo e palla in buca. Nemmeno la rete di Ciro Immobile su calcio di rigore ha riaperto una sfida praticamente chiusa, a saltare con la curva alla fine è stato Gasperini.