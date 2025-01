La AIMC annuncia una tregua in occasione del derby contro l'Inter

L'Associazione Italiana Milan Club annuncia una tregua della protesta, in corso nelle ultime partita, in occasione del derby contro l'Inter previsto domenica alle ore 18. Gli striscioni saranno dunque esposti come al solito e il tifo sarà garantito, come si legge nella nota pubblicata dall'AIMC. Una scelta fatta in vista di una partita importante e dalla tradizione così importante.

Il comunicato AIMC: "L’Associazione Italiana Milan Club comunica che, solo in occasione del derby, scatterà la “tregua olimpica”: il tifo sarà garantito e gli striscioni saranno regolarmente esposti sugli spalti.

Il derby non è una partita qualsiasi, è l’espressione della passione calcistica di generazioni che hanno sempre lottato per difendere e sostenere i propri colori; i derby scrivono la storia delle squadre che li disputano e, chi li vince, si iscrive all’Olimpo del calcio. Il derby non si gioca, si vive.

La decisione della tregua, solo per il derby, è l’espressione del nostro radicato attaccamento ai colori rossoneri ed è preordinata esclusivamente ad interrompere la contestazione in atto per la gravissima situazione che si è venuta a creare a seguito delle recenti decisione della società che hanno stravolto l’operatività ed i servizi resi ai Milan club, al solo fine di sostenere la nostra squadra e contrastare il tifo avversario in una partita che, sebbene sia di campionato, rimarrà scritta nella storia dei nostri colori.

Questa decisione fa emergere il nostro forte senso di responsabilità e fedeltà, nella speranza di non doverci più difendere da coloro che, invece, ci dovrebbero aiutare a sostenere i nostri meravigliosi colori rossoneri!!!!"