La battuta di Pioli: "Sportiello e Kalulu infortunati senza andare in nazionale? Allora proveremo a farli convocare"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Milan-Juventus c'è spazio anche per la questione infortunati. Mister Pioli ne parla così:

De Laurentiis ha detto che i club per le amichevoli non dovrebbero essere obbligati a dare i giocatori alle nazionali. Nel caso del Milan non sempre le soste aiutano. A settembre Kalulu non era partito in nazionale e si è fermato. Ad ottobre Sportiello non è partito e si è fermato: "Vedremo di farli convocare in nazionale... (ride, ndr). La sfortuna esiste e non esiste, noi dall'inizio dell'annoo abbiamo avuto solo 4 infortuni muscolari e continuando così la media sarebbe eccezionale. Nelle soste lavori con la speranza di dare più continuità ma in questo caso non è andato nel verso giusto".