La carica di Leao in vista dello Slavia: "Europa League we comin"

Dopo i due giorni di riposo concessi per la vittoria sulla Lazio, il Milan è tornato a lavorare in quel di Milanello per preparare al meglio l'andata degli ottavi di Europa League contro lo Slavia Praga, in programma questo giovedì alle ore 21 a San Siro. Fra i più attesi del match c'è sicuramente Rafael Leao, che considerata la squalifica in campionato potrà essere spremuto al massimo delle sue possibilità contro i cechi, con l'auspicio che possa essere decisivo come successo durante i playoff contro il Rennes.

La sfida è oramai dietro l'angolo, mancano poco più di 48 ore al fischio d'inizio, e Rafael Leao starebbe cercando di caricarsi sulle spalle l'ambiente, come si può intuire anche dal carismatico post pubblicato su X nel quale il portoghese non ha fatto altro che scrivere in didascalia: "Europa League, we comin".