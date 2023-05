La carica di Leao prima del derby: "Le avversità risvegliano in noi capacità che in circostanze favorevoli sarebbero rimaste sopite"

MilanNews.it

È l'uomo più atteso, anche troppo, e lo sa bene. Tante delle speranze che i tifosi rossoneri nutrono per il derby di domani sono sulle spalle di Rafael Leao, che ha recuperato dall'infortunio muscolare e salvo sorprese dovrebbe partire titolare nel match di Champions League contro i nerazzurri.

Sul proprio account instagram Rafa suona la carica per la sfida di domani, consapevole che non sar facile: "Le avversità risvegliano in noi capacità che in circostanze favorevoli sarebbero rimaste sopite".