La carica di Romero dopo Milan-Novara: "Ultimo test prima del campionato"

Luka Romero è carico per l'imminente inizio del campionato. L'esterno classe 2004 ha giocato oggi in amichevole contro il Novara, e affida a Instagram il report della sfida, con la testa che è già avanti di una settimana, all'esordio con il Bologna previsto per lunedì 21 agosto. Ecco la foto dell'argentino: