La carica di Theo verso l'euroderby: "Let’s go Milan!!!"

A poche ore dal fischio d'inizio del primo euroderby di semifinale di Champions League, Theo Hernandez, uno dei giocatori del Milan più attesi per il match di stasera contro l'Inter, ha pubblicato un messaggio su Twitter per caricare il Diavolo in vista della stracittadina: "Euroderby!!! Let’s go Milan!!!".