La certezza di Agresti: "Dalle grandi cessioni nascono le grandi squadre"

Stefano Agresti, vice direttore della Gazzetta dello Sport, sulla rosea questa mattina ha affrontato la vicenda Sandro Tonali, prossimo al trasferimento al Newcastle per una cifra record per le casse del Milan, e si è espresso così in merito: "Da grandi cessioni nascono grandi squadre, a volte. Lo insegna la storia. Il Napoli è un esempio, l’ultimo ma non l’unico. La Juve costruì una squadra meravigliosa investendo i 150 miliardi di lire incassati dalla cessione di Zidane al Real, ad esempio, e l’Inter conquistò il Triplete dopo avere venduto Ibrahimovic al Barcellona. Le idee, a volte, contano più del denaro. Basta averle buone".