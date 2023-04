La Champions è un sogno, Maldini: "In rosa abbiamo molti sognatori ma servono anche i realisti"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Maldini è intervenuto in videochiamta con i tifosi rossoneri di Kiev. La Repubblica ha riportato le sue parole (raccolte QUI integralmente da MilanNews.it). In particolare il direttore dell'area tecnica rossonera ha parlato del sogno chiamato Champions League: "Non sarà facile, lo sappiamo, ma ci piace sognare. Senza il sogno, probabilmente avremmo vinto meno Champions. Anche nella rosa attuale abbiamo molti sognatori.