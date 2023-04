La Champions fa ricchi! Sono 120 i milioni nelle casse del Milan

MilanNews.it

Il Milan sta riassaporando l'alta quota della Champions League alla quale per molto tempo è stato abituato ma dalla quale per molto tempo è stato lontano. L'accesso alle semifinali è un grande traguardo sportivo ma anche economico. A oggi l'incasso per meriti sportivi e non solo del Milan in questa edizione della Champions League ammonta a 84 milioni di euro: 15.6 per la partecipazione, 14.8 per il ranking, 8 di market pool, 4.8 per i diritti tv, 9.3 per i bonus nei gironi, 9.6 per il passaggio agli ottavi, 10.6 per quello ai quarti, 12.5 per le semifinali e 0.7 legato al bonus pareggi.

A questa cifra vanno aggiunti tutti gli incassi al botteghino che, a San Siro, non sono banali e che fanno lievitare la cifra fino a 116 milioni di euro a cui vanno aggiungi anche gli incassi della gara in casa di semifinale, un derby: si arriva a 120. Un risultato che è in linea con il progetto del club e che lo aiuta, forse un pochino prima rispetto al previsto, a raggiungere il pareggio di bilancio a fine stagione, facendolo tornare in attivo dopo tantissimo tempo.