La Cina si tutela in vista dell'Olimpiade invernale, stadi chiusi per evitare un aumento dei contagi

A meno di due mesi dall'inizio dei Giochi Olimpici invernali di Pechino, la Chinese Super League ha deciso di far disputare a porte chiuse tutte le partite in programma nelle prossime settimane per limitare al massimo il rischio di un aumento di contagi (negli ultimi mesi sono comparsi diversi focolai). Una decisione presa "in considerazione dell'attuale situazione di prevenzione e controllo del Covid-19, al fine di tutelare la salute dei cittadini", ha spiegato la Lega Calcio, che valuterà di settimana in settimana se sia opportuno riaprire gli stadi al pubblico "a seconda della situazione epidemica".

Le 16 squadre del campionato sono divise in due gironi e giocano solo in due città, Dalian (a nord-est) e Suzhou (a est), vicino a Shanghai.