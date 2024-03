La classifica aggiornata: Daniel Maldini fa volare il Monza. Domani duello Milan e Juve per il secondo posto

Dopo la vittoria dell'Inter 1-0 sul campo del Bologna, vince anche il Monza 3-2 in casa del Genoa al termine di una bellissima e pazza partita, soprattutto grazie al gol nel finale di Daniel Maldini, in prestito ai biancorossi fino a giugno e quindi ancora di proprietà del Milan. I rossoneri di Stefano Pioli domani in campo per tentare il sorpasso sulla Juventus, al momento seconda a +1 sul Milan.

Di seguito, questa la classifica aggiornata dopo i risultati di quest'oggi

Inter 75*

Juventus 57

Milan 56

Bologna 51*

Roma 47

Atalanta 46

Napoli 44*

Fiorentina 42

Lazio 40

Monza 39*

Torino 38*

Genoa 33*

Cagliari 26*

Lecce 25

Empoli 25

Udinese 24

Frosinone 24*

Sassuolo 23*

Verona 23

Salernitana 14*

Una gara in più *