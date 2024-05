La classifica aggiornata: il Cagliari festeggia la salvezza, incubo Sassuolo sempre più verso la Serie B

Dopo la deludente serata di Torino, con il Milan sconfitto per 3-1 arriva quest'oggi un importante traguardo per il Cagliari di Ranieri. I rossoblù hanno infatti raggiunto la salvezza in Serie A vincendo per 2-0 in casa del Sassuolo grazie a Prati e all'ex rossonero Lapadula. Il silenzio del Sassuolo, in Serie B se dovessero arrivare pareggi o vittorie da Empoli e Frosinone, rispettivamente contro Udinese e Monza.

Di seguito, ecco la classifica aggiornata:

Inter 92

Milan 74*

Bologna 67

Juventus 67

Atalanta 66

Roma 60

Lazio 59

Fiorentina 54

Torino 53*

Napoli 52*

Genoa 46

Monza 45

Lecce 37*

Cagliari 36*

Verona 34

Udinese 33

Frosinone 32

Empoli 32

Sassuolo 29*

Salernitana 16

* Una partita in più