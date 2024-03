La classifica aggiornata: il Milan insidia la Juventus. Nuove evoluzioni per la lotta salvezza

Prosegue il campionato italiano 2023\2024 che vede, nella 27^esima giornata, la solita e interessante lotta al 4^ posto tra Fiorentina, Atalanta, Roma e Bologna: tutte racchiuse in 5 punti. L'Inter, in attesa di scendere in campo domani sera a San Siro contro il Genoa, rimane saldamente al primo posto, con Juventus (in campo questa sera a Napoli) e Milan in cerca della conquista definitiva del secondo posto. Resta ultima la Salernitana dopo il pareggio di oggi pomeriggio contro l'Udinese, mentre può respirare il Verona che ha vinto 1-0 contro il Sassuolo (neroverdi penultimi in classifica).

In attesa delle prossime gare, questa la classifica aggiornata:

Inter 69*

Juventus 57*

Milan 56

Bologna 48*

Roma 47

Atalanta 46*

Fiorentina 42

Lazio 40

Napoli 40*

Torino 37

Monza 36

Genoa 33*

Empoli 25*

Lecce 24*

Udinese 24

Frosinone 23*

Verona 23

Cagliari 20*

Sassuolo 20

Salernitana 14

In attesa di scendere in campo*