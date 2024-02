La classifica aggiornata: il Milan rimane a -4 dalla Juventus, il Bologna scavalca l'Atalanta

vedi letture

Nel posticipo della domenica sera, valevole per la 26^esima giornata di Serie A, un ottimo Milan pareggia 1-1 contro l'Atalanta al termine di una gara condotta positivamente, con però purtroppo l'episodio del calcio di rigore in favore dei nerazzurri che va a macchiare una prestazione di intensità, attenzione e con le solite importanti occasioni da rete create. In ottica classifica i rossoneri restano 3^, ma attenzione al Bologna di Thiago Motta, al momento 4^ sopra l'Atalanta.

In attesa delle gare di domani, questa la classifica aggiornata:

Inter 66*

Juventus 57

Milan 53

Bologna 48

Atalanta 46

Roma 41*

Lazio 40*

Fiorentina 37*

Napoli 36

Torino 36*

Monza 33

Genoa 33

Empoli 25

Lecce 24

Udinese 23

Frosinone 23

Sassuolo 20

Verona 20

Cagliari 20

Salernitana 13

Una gara in meno*