La classifica aggiornata: l'Atalanta si proietta in zona Champions

L'Atalanta di Gasperini prosegue nel proprio periodo di forma vincendo per 5 a 0 in casa contro il Frosinone. Partita mai messa in discussione con i nerazzurri bravi a segnare 3 reti nel primo tempo: Dea in questo momento ancora in zona Champions a quota 33 punti (a meno uno dalla Fiorentina 4^).

Di seguito la classifica aggiornata, in attesa della sfida di domani sera tra Juventus e Sassuolo:

Inter 51

Juventus 46*

Milan 42

Fiorentina 34

Atalanta 33

Lazio 33

Bologna 32

Napoli 31

Roma 29

Torino 28

Monza 25

Genoa 22

Lecce 21

Sassuolo 19*

Frosinone 19

Udinese 18

Cagliari 18

Verona 17

Empoli 13

Salernitana 12

In attesa di giocare *