La classifica aggiornata: l'Inter vince a Firenze con un episodio, rallentano Juve e Milan

Dopo i due pareggi di Juventus e Milan, rispettivamente contro Empoli e Bologna, l'Inter di Simone Inzaghi non sbaglia vincendo a Firenze 1-0 grazie al solito Lautaro Martinez. I nerazzurri espugnano il Franchi non senza qualche polemica, come in occasione di un contatto dubbio in area di rigore dell'Inter tra Bastoni e Ranieri nel corso del primo tempo. Nella ripresa la Viola sciupa l'occasione del pareggio sbagliando un rigore con Nico Gonzalez.

In attesa delle prossime partite, questa la classifica aggiornata:

Inter 54*

Juventus 53

Milan 46

Atalanta 36*

Fiorentina 34*

Lazio 34*

Bologna 33*

Roma 32*

Napoli 32*

Torino 31*

Genoa 28

Monza 28

Frosinone 23

Lecce 21

Sassuolo 19*

Verona 18

Udinese 18

Cagliari 18

Empoli 17

Salernitana 12*

Una partita in meno