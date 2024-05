La classifica aggiornata: Milan a +8 sulla Juve e ufficialmente in Supercoppa

Il Milan torna a vincere in campionato, 5-1 contro il Cagliari e ritrova così fiducia in vista del prossimo impegno sul campo del Torino, in programma sabato prossimo. Un'altra buona notizia per i rossoneri è la conferma della qualificazione del Milan per la prossima edizione della Supercoppa Italiana, visto che la Juventus è ormai in finale di Coppa Italia. Dopo la "Manita" Dei ragazzi di Pioli questa sera contro il Cagliari, ecco la classifica aggiornata:

Inter 92

Milan 74

Bologna 67

Juventus 66*

Atalanta 60**

Roma 60*

Lazio 56*

Napoli 51

Fiorentina 50**

Torino 47*

Monza 45*

Genoa 43*

Lecce 37*

Verona 34*

Cagliari 33

Frosinone 32

Empoli 32*

Udinese 30*

Sassuolo 29*

Salernitana 15*

UNA GARA IN MENO*

DUE GARE IN MENO **