La classifica aggiornata: Milan saldamente al secondo posto, a -11 punti in attesa dell'Inter

E' stato un sabato di Serie A molto emozionante e sicuramente positivo soprattutto per il Milan di Pioli, vincente a San Siro per 3-0 contro il Lecce. Ha vinto e festeggiato anche il prossimo avversario in Europa League dei rossoneri, la Roma, grazie al gol di Mancini nel derby della capitale contro la Lazio, mentre nel posticipo del sabato sera un gol dell'ex Milan, Niang, regala la vittoria all'Empoli all'ultimo minuto contro il Torino.

Di seguito, questa la classifica aggiornata al momento:

Inter 79*

Milan 68

Juventus 59*

Bologna 57*

Roma 55

Atalanta 50*

Lazio 46

Napoli 45*

Torino 44

Fiorentina 43*

Monza 42*

Genoa 35*

Lecce 29

Udinese 28*

Empoli 28

Verona 27*

Cagliari 27*

Frosinone 25*

Sassuolo 25

Salernitana 15

IN ATTESA DI GIOCARE *