La classifica aggiornata: vincono Napoli e Inter, domani Milan a caccia della Juventus

Dopo il sofferto ma decisivo finale di partita del Napoli, che vince 2-1 in casa contro la Salernitana grazie al gol nel recupero di Rrahmani, vince 2-1 anche il Verona contro l'Empoli grazie ai gol di Djuric e Ngonge. Nessun problema per l'Inter di Inzaghi, che anche grazie a due calci di rigore segna 5 gol al Monza vincendo quindi 5-1 in Brianza. Domani il turno del Milan, alle 20:45 a San Siro contro la Roma.

Di seguito la classifica aggiornata:

Inter 51*

Juventus 46

Milan 39

Fiorentina 33

Bologna 32

Napoli 31*

Atalanta 30

Lazio 30

Roma 29

Torino 28*

Monza 25*

Genoa 22*

Lecce 21

Sassuolo 19

Frosinone 19

Udinese 17

Verona 17*

Cagliari 15

Empoli 13*

Salernitana 12*

Una gara in più*