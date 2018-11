La classifica dei marcatori stagionali rossoneri: Suso terzo posto solitario, new entry Romagnoli

Con la rete segnata al Genoa, Suso è salito a quota quattro reti stagionali, staccando Bonaventura e portandosi al terzo posto solitario in classifica marcatori. Ingresso in graduatoria anche per Romagnoli, il quale affianca Calabria e Castillejo a quota uno.

Di seguito la classifica dei marcatori stagionali rossoneri:

7 gol: Higuain (Cagliari, Dudelange, Atalanta, Olympiacos, Chievo (2), Sampdoria)

5 gol: Cutrone (Roma, Olympiacos (2), Betis, Sampdoria)

4 gol: Suso (Sassuolo (2), Sampdoria, Genoa)

3 gol: Bonaventura (Napoli, Atalanta, Chievo)

2 gol: Kessie (Roma, Sassuolo)

1 gol: Calabria (Napoli), Castillejo (Sassuolo), Romagnoli (Genoa)

1 autorete