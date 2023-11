La classifica dei monte ingaggi di Serie A: Juve prima davanti a Inter e Roma, Milan 4°

vedi letture

C'è una classifica di Serie A nella quale la Juventus conduce davanti all'Inter, e non al contrario come in quella generale che tutti guardiamo di domenica in domenica, e in cui la Roma trova un posto in zona Champions League. Ancor meglio, sul podio. È la speciale graduatoria del monte ingaggi, in cui la Vecchia Signora domina ancora come un tempo pur vedendo limare la distanza con l'Inter, ora quantificabile davvero in poco più che un paio di milioni di euro netti, grazie anche alla nuova politica di dimagrimento dei conti bianconeri imposta dal nuovo corso di Giuntoli come direttore sportivo. Notevole la spesa della Roma, che si pone a stretto giro di posta rispetto al primato e precede un top team come il Milan.

Solamente quinti i campioni d'Italia del Napoli, seppur qualche rinnovo che ha in cantiere ADL (su tutti Kvaratskhelia) alzerà il totale: ad oggi spende addirittura di più la Lazio. Nell'altro verso di questa speciale classifica, comanda il Lecce che precede di poco la new entry Frosinone: due squadre costruite da vecchi volponi delle trattative - e capaci di pescare giovani all'estero - come Corvino e Angelozzi. L'ultimo posto della "zona retrocessione" va al Verona, che precede l'Empoli di un soffio anche se alcuni dati - su cui si necessita di verifica ulteriore - potrebbero portare al sorpasso.

MONTE STIPENDI DI SERIE A PER SQUADRA

Juventus 74,1 milioni di euro netti

Inter 71,7

Roma 68,6

Milan 60,2

Lazio 44,7

Napoli 44,4

Fiorentina 37,5

Atalanta 29,3

Torino 24,7

Genoa 21,9

Sassuolo 20,9

Udinese 19,6

Bologna 19,3

Cagliari 19,2

Salernitana 18,4

Monza 18,1

Empoli 16,8

Hellas Verona 15,4

Frosinone 11,5

Lecce 9,8