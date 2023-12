La classifica di Serie A dopo 17 giornate: il Milan si fa risucchiare nella bagarre Champions

vedi letture

Dopo l'ultima partita della 17^esima giornata, che ha visto la Roma battere 2-0 il Napoli grazie a due squilli di Pellegrini e Lukaku, al momento la situazione in Serie A vede l'Inter vince 2-0 contro il Lecce, allungando a +11 sul Milan terzo in classifica. Anche la Juventus non sbaglia e batte in trasferta il Frosinone, ma attenzione al Bologna, al momento 4^ in classifica a sole due lunghezze di distanza dai rossoneri, reduci dal deludente pareggio di Salerno. Restano in scia 4^ posto Fiorentina, 5^ in classifica a 3 punti dal Milan, insieme a Roma (28 punti), Napoli (27 punti) e Atalanta (26 punti).

Di seguito la classifica aggiornata al termine della 17^esima giornata.

Inter 44

Juventus 40

Milan 33

Bologna 31

Fiorentina 30

Roma 28

Napoli 27

Atalanta 26

Lazio 24

Torino 24

Monza 21

Lecce 20

Genoa 19

Frosinone 19

Sassuolo 16

Verona 14

Udinese 14

Cagliari 13

Empoli 12

Salernitana 9