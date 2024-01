La classifica di Serie A dopo 22 giornate: l'Inter allunga su Juve e Milan con una gara in meno

Secondo successo consecutivo per Daniele De Rossi sulla panchina della Roma, ancora una volta 2-1 come contro l'Hellas Verona ma questa volta in trasferta. Paulo Dybala, su calcio di rigore, e Lorenzo Pellegrini hanno deciso la partita dell'Arechi contro la Salernitana, alla quale non è servito a niente il gol di Kastanos che aveva riaperto la sfida. Grazie a questa vittoria i giallorossi hanno scavalcato in un colpo solo Bologna, Lazio e Fiorentina, staccando anche il Napoli, e portandosi momentaneamente al quinto posto, a -1 dall'Atalanta quarta. Viola, biancocelesti e felsinei hanno comunque una gara in meno, dopo i rinvii legati agli impegni in Supercoppa Italiana delle quattro squadre partite per Riyad.

Nessun passo avanti invece per la formazione di Filippo Inzaghi, che ha lottato comunque fino alla fine della partita alla ricerca del pareggio che però non è arrivato. I granata restano ultimi in classifica, a sei punti di distanza dalla quartultima, con la salvezza che è dunque sempre più difficile.

Inter 54 (21 partite giocate)

Juventus 53 (22)

Milan 46 (22)

Atalanta 36 (21)

Roma 35 (22)

Fiorentina 34 (21)

Lazio 34 (21)

Bologna 33 (21)

Napoli 32 (21)

Torino 31 (21)

Genoa 28 (22)

Monza 28 (22)

Frosinone 23 (22)

Lecce 21 (22)

Sassuolo 19 (21)

Hellas Verona 18 (22)

Udinese 18 (22)

Cagliari 18 (22)

Empoli 17 (22)

Salernitana 12 (22)