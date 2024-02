La classifica di Serie A dopo 26 giornate: Inter primissima, la Juve allunga sul Milan

La Roma batte 3-2 il Torino, la Fiorentina 2-1 la Lazio: il 26° turno di Serie A finisce qui, con due preziosi successi in chiave Europa per giallorossi e viola. Proprio la squadra di mister Italiano ha superato quella di Sarri in settima posizione.

La classifica aggiornata di Serie A:

Inter 66 punti (25 partite giocate)

Juventus 57 (26)

Milan 53 (26)

Bologna 48 (26)

Atalanta 46 (25)

Roma 44 (26)

Fiorentina 41 (26)

Lazio 40 (26)

Napoli 37 (25)

Torino 36 (26)

Monza 36 (26)

Genoa 33 (26)

Empoli 25 (26)

Lecce 24 (26)

Udinese 23 (26)

Frosinone 23 (26)

Sassuolo 20 (25)

Hellas Verona 20 (26)

Cagliari 20 (26)

Salernitana 13 (26)