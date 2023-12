La classifica di Serie A dopo gli anticipi del venerdì: Milan indietro

vedi letture

Salerno decisamente amara per il Milan, che deve ritenersi fortunato per il punto strappato in extremis grazie al gol di Jovic. Un punto è sicuramente meglio di zero, ma la prestazione di stasera è ben al di sotto della sufficienza. E le prime posizioni si allontanano, presumibilmente, sempre di più

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 41

Juventus 37

Milan 33*

Fiorentina 30*

Bologna 28

Napoli 27

Atalanta 26

Roma 25

Lazio 24*

Torino 23

Monza 21*

Lecce 20

Frosinone 19

Genoa 19*

Sassuolo 16*

Cagliari 13

Udinese 13

Empoli 12*

Hellas Verona 11

Salernitana 9*

* Una partita in più