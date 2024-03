La classifica di Serie A dopo gli anticipi: esordio vincente per Gotti e Martusciello

Esordio vincente per Gotti e Martusciello, che rispettivamente con Lecce e Lazio hanno battuto Salernitana e Frosinone. Nelle altre due sfide di questo sabato il Torino si è imposto 2-0 in casa dell'Udinese, mentre il Monza ha battuto di corto muso il Cagliari. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A dopo le prime cinque gare valide per il 29° turno:

Inter 75

Milan 59

Juventus 58

Bologna 54*

Roma 48

Atalanta 47

Napoli 44

Fiorentina 43

Lazio 43*

Monza 42*

Torino 41*

Genoa 33

Lecce 28*

Udinese 27*

Verona 26

Cagliari 26*

Empoli 25*

Frosinone 24*

Sassuolo 23

Salernitana 14*

* una partita in più