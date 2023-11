La classifica di Serie A dopo gli anticipi: il Milan crolla a -6 dalla Juve

La Juventus va a letto da prima della classe e si gode, almeno per una notte, il primo posto in classifica: decisivo il 2-1 al Cagliari di questo sabato pomeriggio. Solo un pareggio per Monza e Torino, mentre fa sicuramente più notizia il 2-2 ottenuto in rimonta dal Lecce contro il Milan. Questa la classifica aggiornata di Serie A in attesa delle restanti cinque gare valide per il dodicesimo turno:

Juventus 29*

Inter 28

Milan 23*

Napoli 21

Atalanta 19

Bologna 18

Roma 17

Fiorentina 17

Monza 17*

Lazio 16

Torino 16*

Frosinone 15

Lecce 14*

Genoa 14*

Sassuolo 12*

Udinese 10

Cagliari 9*

Hellas Verona 8*

Empoli 7

Salernitana 5*

*Una partita in più