La classifica di Serie A dopo gli anticipi: il Milan si avvicina per ora a Inter e Juve

Due pareggi che smuovono poco e nulla, quelli di Empoli-Genoa e Udinese-Monza. Due vittorie importantissime, invece, sia per il Milan contro il Frosinone sia per il Bologna contro il Sassuolo. Di seguito la graduatoria aggiornata del massimo campionato italiano, in attesa delle ultime cinque gare valide per il 23° turno:

Inter 54 (21)

Juventus 53 (22)

Milan 49 (23)

Atalanta 36 (21)

Bologna 36 (22)

Roma 35 (22)

Lazio 34 (21)

Fiorentina 34 (22)

Bologna 33 (21)

Napoli 32 (21)

Torino 31 (21)

Genoa 29 (23)

Monza 29 (23)

Lecce 24 (23)

Frosinone 23 (23)

Sassuolo 19 (22)

Udinese 19 (22)

Cagliari 18 (22)

Empoli 18 (23)

Salernitana 12 (22)