La classifica di Serie A dopo gli anticipi: Milan e Juve fanno favori all'Inter

Occasione sprecata per il Milan che in casa non riesce ad aver ragione di un ottimo Bologna. 2-2 il risultato finale che non permette ai rossoneri di portarsi a -3 dall'Inter, sebbene con due gare in più. I rossoneri restano stabili al terzo posto a cinque lunghezze dai nerazzurri e a -7 dalla Juventus, capolista in attesa delle due gare che la formazione di Simone Inzaghi deve ancora giocare. I felsinei portano a casa un punto prezioso che consente di restare in scia per la zona coppe.

Di seguito la classifica aggiornata, al netto dei quattro recuperi che si disputeranno a febbraio dopo i rinvii della settimana scorsa dovuti alla partecipazione a Riyadh alla Supercoppa Italiana.

Juventus 53 (22 partite giocate)

Inter 51 (20)

Milan 46 (22)

Atalanta 36 (21)

Fiorentina 34 (20)

Lazio 33 (20)

Bologna 33 (21)

Roma 32 (21)

Napoli 31 (20)

Torino 31 (21)

Genoa 25 (21)

Monza 25 (21)

Frosinone 22 (21)

Lecce 21 (21)

Sassuolo 19 (20)

Udinese 18 (22)

Cagliari 18 (22)

Hellas Verona 17 (21)

Empoli 17 (22)

Salernitana 12 (21)