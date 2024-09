La classifica di Serie A dopo gli anticipi: Milan potenzialmente a -7 dalla vetta dopo sole tre giornate

Dopo tre giornate di Serie A il nuovo Milan di Paulo Fonseca è ancora a secco di vittorie e la gara contro la Lazio ha confermato questo curioso dato: i rossoneri non vanno oltre il pareggio a Roma e salgono a due punti in classifica. Quattro per la Lazio, al primo pari dell'anno, come per il Parma, al primo ko in Serie A: i ducali danno spettacolo a Napoli ma nella ripresa il rosso a Suzuki cambia la sfida, consegnando i tre punti nelle mani di Antonio Conte, che ringrazia e va a quota 6. Di seguito la graduatoria della Serie A dopo le quattro gare giocate oggi e i due anticipi del venerdì:

CLASSIFICA

Inter 7 punti

Torino 7

Juventus 6*

Napoli 6

Empoli 5

Genoa 4*

Udinese 4*

Parma 4

Lazio 4

Hellas Verona 3*

Atalanta 3

Lecce 3

Bologna 2

Fiorentina 2*

Cagliari 2

Milan 2

Roma 1*

Monza 1*

Como 1*

Venezia 1

*una partita in meno