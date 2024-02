La classifica di Serie A dopo i match del venerdì: Inter sempre più prima

L'Inter consolida il primato in Serie A: netto 4-0 dei nerazzurri contro la Salernitana, con le firme di Thuram, Lautaro, Dumfries e Arnautovic. Sin dai primi minuti del primo tempo la squadra di Simone Inzaghi ha messo in chiaro le cose e in 40 minuti ha chiuso la pratica segnando tre gol a una Salernitana decisamente in crisi nonostante il cambio in panchina. Alla sua prima Liverani non è riuscito a dare la scossa ai suoi, che rimangono ultimi in classifica con 13 punti.

L'Inter sale dunque a 63 punti, dieci in più della Juventus seconda a pari giornate disputate (i bianconeri devono ancora giocare la venticinquesima, i nerazzurri invece devono recuperare la ventunesima). Ecco la classifica aggiornata:

Inter 63 punti (24 partite giocate)

Juventus 53 (24)

Milan 52 (24)

Atalanta 42 (23)

Bologna 42 (24)

Roma 38 (24)

Fiorentina 37 (24)

Lazio 37 (23)

Torino 36 (24)

Napoli 35 (23)

Monza 30 (24)

Genoa 29 (24)

Lecce 24 (25)

Frosinone 23 (24)

Udinese 22 (24)

Empoli 21 (24)

Sassuolo 20 (23)

Hellas Verona 19 (24)

Cagliari 18 (24)

Salernitana 13 (25)