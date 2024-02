La classifica di Serie A dopo l'anticipo del venerdì: il Lecce supera il Frosinone

vedi letture

La 23esima giornata di Serie A si è aperta in modo alquanto spumeggiante e soprendente: il Lecce ha sfidato la Fiorentina di Italiano. I giallorossi sono andati in vantaggio con Oudin, ma la Fiorentina con Mandragora e Beltran ha ribaltato la partita nel secondo tempo. Sembrava tutto fatto, ma al 90esimo minuto Piccoli acciuffa il pari. Nel tripudio leccese non è ancora detta l'ultima parola: al minuto 92, infatti, è Dorgu a insaccare il gol del 3-2 giallorosso, che fa capitolare una Fiorentina che a due minuti dalla fine era in vantaggio.

Di seguito la classifica aggiornata:

Inter 54*

Juventus 53

Milan 46

Atalanta 36*

Roma 35

Fiorentina 34**

Lazio 34*

Bologna 33*

Napoli 32*

Torino 31*

Genoa 28

Monza 28

Lecce 24***

Frosinone 23

Sassuolo 19*

Verona 18

Udinese 18

Cagliari 18

Empoli 17

Salernitana 12

* Una gara da recuperare

** Una gara da recuperare, ha già disputato la 23esima giornata

*** Ha già disputato la 23esima giornata