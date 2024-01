La classifica di Serie A dopo l'anticipo del venerdì: il Torino ha gli stessi punti del Napoli

vedi letture

Nel giorno in cui tutta la Unipol Domus si è stretta nel ricordo di Gigi Riva, con coreografie, sciarpate, la maglia speciale vestita dal Cagliari e il gioco che si ferma al minuto 11 per ricordare "Rombo di Tuono", è il Torino a portare a casa i tre punti in trasferta sigillando il risultato a proprio favore con un 2-1 firmato Zapata e Ricci. A nulla è servito il gol di Viola. Ecco la classifica aggiornata dopo il primo match della 22esima giornata, in attesa di vedere il Milan in campo questa sera alle 20.45 contro il Bologna a San Siro:

Juventus 52

Inter 51*

Milan 45

Fiorentina 34*

Atalanta 33*

Lazio 33*

Bologna 32*

Roma 32

Napoli 31*

Torino 31***

Genoa 25

Monza 25

Frosinone 22

Lecce 21

Sassuolo 19*

Udinese 18

Cagliari 18**

Hellas Verona 17

Empoli 13

Salernitana 12

*Una partita in meno

** ha già disputato la 22esima giornata

*** una partita da recuperare, ha già disputato la 22esima giornata