La classifica di Serie A dopo l'anticipo del venerdì: la lotta salvezza entra nel vivo

vedi letture

Prima partita della 31esima giornata di Serie A: Salernitana-Sassuolo, giocata questa sera, è stato un match con ben 4 gol e una rimonta in extremis dei padroni di casa. Il Sassuolo, partito forte, ha chiuso il primo tempo in vantaggio di due gol grazie a Laurienté e Bajrami. Nella ripresa, però, i padroni di casa hanno prima accorciato con Candreva su rigore e poi addirittura trovato il gol del pari con Maggiore in pieno recupero.

La classifica resta complicatissima per entrambe le squadre: con un punto a testa, Salernitana e Sassuolo continuano ad occupare rispettivamente l'ultimo e il penultimo posto della graduatoria, con 15 e 25 punti.

Questa la classifica aggiornata di Serie A:

Inter 79

Milan 65

Juventus 59

Bologna 57

Roma 52

Atalanta 50*

Lazio 46

Napoli 45

Torino 44

Fiorentina 43*

Monza 42

Genoa 35

Lecce 29

Udinese 28

Hellas 27

Cagliari 27

Empoli 25

Frosinone 25

Sassuolo 25 (ha già giocato la 31esima)

Salernitana 15 (ha già giocato la 31esima)

* una partita in meno