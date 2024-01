La classifica di Serie A dopo la domenica: Milan a +9 sulla quinta

vedi letture

Lo spareggio Champions League va al Milan. I rossoneri battono per 3-1 la Roma all'Olimpico e blindano il terzo posto, portandosi a +8 sulla Fiorentina quarta e a +9 sul quinto posto. In attesa della Juventus, che giocherà invece domani. La Roma al momento si ritrova invece al nono posto in graduatoria. In zona coppe balzo importante della Lazio che continua il suo momento positivo, mentre la Fiorentina e il Bologna frenano. In coda bella vittoria in rimonta del Cagliari proprio contro i felsinei.

Di seguito la classifica aggiornata:

Inter 51

Juventus 46*

Milan 42

Fiorentina 34

Lazio 33

Bologna 32

Napoli 31

Atalanta 30*

Roma 29

Torino 28

Monza 25

Genoa 22

Lecce 21

Sassuolo 19*

Frosinone 19*

Cagliari 18

Udinese 18

Verona 17

Empoli 13

Salernitana 12

*Una partita in meno