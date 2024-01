La classifica di Serie A dopo le partite del sabato: il Milan può blindare il terzo posto

In attesa delle prossime partite e con il Milan in campo domani alle 12:30 al Castellani di Empoli, questa la classifica aggiornata dopo la gara delle 20.45 tra Sassuolo e Fiorentina terminata con la vittoria dei neroverdi per 1-0.

La classifica di Serie A:

Inter 48*

Juventus 43

Milan 36

Fiorentina 33*

Bologna 32*

Atalanta 29

Roma 28

Napoli 28

Lazio

Monza 25*

Torino 24

Genoa 21*

Lecce 21*

Frosinone 19*

Sassuolo 19*

Udinese 17

Cagliari 15*

Verona 14*

Empoli 13

Salernitana 12

Una partita in più*