La classifica di Serie A dopo Salernitana-Empoli: i toscani risalgono la china

Primo anticipo della 24esima giornata di Serie A: la Salernitana ospita l'Empoli all'Arechi. Ospiti subito in vantaggio con un autogol di Zanoli al 23esimo. Nel secondo tempo Weissman pareggia i conti per la Salernitana, ma nel finale c'è spazio per altri gol, uno tutto a tinte rossonere, sia nel bene che nel male. Fallo da rigore commesso da Pellegrino, penalty trasformato da Mbaye Niang, all'esordio assoluto con l'Empoli. Nel recupero altro errore del centrale argentino in prestito dal Milan, e Cancellieri mette in banca anche il 3-1.

Con questa vittoria l'Empoli sale a 21 punti, togliendosi dalla zona retrocessione mettendo nei guai proprio la Salernitana di Pippo Inzaghi, ultima a 13.La classifica aggiornata:



Inter 57 punti (22 partite giocate)

Juventus 53 (23)

Milan 49 (23)

Atalanta 39 (22)

Roma 38 (23)

Bologna 36 (22)

Napoli 35 (22)

Lazio 34 (22)

Fiorentina 34 (22)

Torino 32 (22)

Genoa 29 (23)

Monza 29 (23)

Lecce 24 (23)

Frosinone 23 (23)

Empoli 21 (24)

Sassuolo 19 (22)

Udinese 19 (22)

Hellas Verona 18 (23)

Cagliari 18 (23)

Salernitana 13 (24)