La classifica di Serie A: Il Milan resta terzo ma guadagna punti sulla Juventus

La 16^esima giornata di Serie A termina con una vittoria netta dell'Atalanta sulla Salernitana con il risultato di 4-1 in favore della Dea. L'Inter resta saldamente in testa alla classifica e il Milan guadagna due punti sulla Juventus, seconda a quota 37. Il Bologna continua a stupire con 28 punti e quindi quarta in classifica, mentre vige equilibrio tra Napoli, Fiorentina e Atalanta, tutte e tre in corsa di un solo punto. La Salernitana, prossimo avversario del Milan venerdì sera, resta ultima con 8 punti. Il prossimo turno di campionato inizierà con Empoli-Lazio in campo venerdiì 22 alle 18:30

Di seguito la classifica aggiornata:

Inter 41

Juventus 37

Milan 32

Bologna 28

Napoli 27

Fiorentina 27

Atalanta 26

Roma 25

Torino 23

Monza 21

Lazio 21

Frosinone 19

Genoa 16

Sassuolo 16

Cagliari 13

Udinese 13

Empoli 12

Verona 11

Salernitana 8