La classifica di Serie A in attesa dei match di stasera: Juve a +4 sul Milan

L

a Juventus insegue l'Inter e non può più nascondersi per lo Scudetto, la Roma ribalta il Lecce nel recupero e torna a riveder le stelle (europee), mentre l'Hellas Verona di Baroni è in crisi nera nonché terzultimo in classifica. Questa la graduatoria aggiornata di Serie A in attesa delle ultime due gare valide per l'undicesimo turno:

Inter 28

Juventus 26

Milan 22

Napoli 21

Atalanta 19

Bologna 18

Roma 17

Fiorentina 17

Monza 16

Lazio 16

Lecce 13

Frosinone 12*

Torino 12*

Genoa 11

Sassuolo 11*

Udinese 10

Cagliari 9

Hellas Verona 8

Empoli 7*

Salernitana 4

*Una partita in meno